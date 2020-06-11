محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 11 يونيو 2020، تسجيل 3733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 116021 حالة . وأكدت الوزارة تسجيل 2056 حالة تعافي ليرتفع إجمالي المتعافين لـ 80019 حالة وتم الإعلان عن 38 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 857 حالة . وأوضحت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 35145 حالة فيما وصل عدد الحالات الحرجة لـ 1738 حالة .وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد 11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 03:48 PM Advertisements "الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021 2 16 24,366 "الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 11 يونيو 2020، تسجيل 3733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 116021 حالة . وأكدت الوزارة تسجيل 2056 حالة تعافي ليرتفع إجمالي المتعافين لـ 80019 حالة وتم الإعلان عن 38 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 857 حالة . وأوضحت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 35145 حالة فيما وصل عدد الحالات الحرجة لـ 1738 حالة . الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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