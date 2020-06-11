، رغم كورونا..214 فندقًا قيد الإنشاء في السعودية ومنافسة حادة بين "ماريوت وهيلتون واكور" ،

محمد بن مسعود - الدمام - 670 مشروعًا في المنطقة

كشفت شركة "لوديينج إيكونوميتركس"الأميركية المتخصصة في قطاع الاستشارات والأبحاث عن عدد المشروعات الفندقية في منطقة الشرق الأوسط والتي شهدت تباطؤاً محدودًا، إذ سجلت المنطقة 670 مشروعاً قيد الإنشاء تضم 172 ألف غرفة وبنسبة تراجع بلغت 3 و5% على التوالي على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أن عدد المشروعات قيد الإنشاء بالمنطقة يبلغ 357 مشروعًا يضم نحو 114 ألف غرفة فيما يصل عدد المشروعات التي من المقرر أن تدخل مرحلة البناء في الأشهر الـ12 المقبلة 113 مشروعًا تضم 28 ألف غرفة، بينما تبلغ المشروعات في مرحلة التخطيط المبكر 137 مشروعاً تضم 29 ألف غرفة.

وبينت الشركة أن السعودية سجلت 214 مشروعًا قيد الإنشاء تضم 70 ألف غرفة فيما سجلت السوق المصرية 65 مشروعاً بإجمالي 16 ألف غرفة، وسلطنة عمان 39 مشروعاً تضم 7545 غرفة.

وأضاف التقرير أنه في الربع الأول من عام 2020 كانت «ماريوت الدولية» هي شركة الامتياز الأولى في الشرق الأوسط مع 97 مشروعاً تحتوي على نحو 24 ألف غرفة تلتها شركة «هيلتون العالمية» بـ94 مشروعاً تضم 25 ألف غرفة ثم شركة «أكور» بـ91 مشروعاً تضم نحو 27 ألف غرفة.



وأشار التقرير إلى أن فيروس «كورونا» لم يكن له تأثير كامل في نتائج الربع الأول من العام الجاري في الشرق الأوسط، كما لا يزال من المبكر التكهن بالتأثير الكامل للفيروس في قطاع الضيافة.شركة لوديينج إيكونوميتركس الأميركية فيروس كورونا الجديد