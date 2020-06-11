، "اشتاقوا للحم الكلاب".. شاهد ما فعله 3 صينيين للحصول على وجبتهم؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب توقيفهم: "سمعنا نباحه فلم نتمالك أنفسنا"

يبدو الصينيون على استعداد للقيام بأي شيء من أجل الحصول على وجبتهم المفضلة من لحم الكلاب، خاصة في ظل تضييق الحكومة على تجارة "اللحوم" بسبب فيروس كورونا، فقد كشف فيديو مقزز عن لحظة سرقة أحد كلاب الحراسة أمام أحد المصانع.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد القت شرطة محافظة تشانغ شينغ في بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، القبض على ثلاثة لصوص سرقوا كلب حراسة لإشباع رغبتهم في تناول لحوم الكلاب، بعدما التقطت كاميرات المراقبة واقعة السرقة.

وقع الحادث فجر يوم 22 مايو، أمام مصنع بمحافظة تشانغ شينغ، وبثت الشرطة فيديو الواقعة أمس.

وحسب الفيديو المقزز، استعان اللصوص بكلبي صيد قاما بمهاجمة كلب الحراسة الأسود الأليف، خارج أسوار أحد المصانع، فيما كان اللصوص يتابعون المشهد من داخل سيارتهم، وبعد معركة قصيرة شرسة، إنهار كلب الحراسة من الإرهاق، فقام الرجال بسحبه داخل السيارة وغادروا.

وعقب تلقي بلاغ من صاحب المصنع، وفحص الفيديو، رصدت الشرطة السيارة وتمكنت من تحديد هوية المشتبه بهم، وتوقيفهم.

وفي التحقيقات، قال اللصوص إنهم كانوا يصطادون الأرانب البرية بصحبة كلاب الصيد، لكنهم في تلك الليلة عادوا بأيدٍ فارغة، وأثناء مرورهم بالمصنع سمعوا نباح كلب الحراسة، فاشتاقوا للحم الكلاب ولم يتمالكوا أنفسهم.

وقامت الشرطة باحتجاز المتهمين لمدة ستة أيام، حتى قدموا تعويضًا لصاحب الكلب. لحم الكلاب فيروس كورونا الجديد