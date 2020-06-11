، بتكلفة تزيد عن ١٩مليون ريال.. محافظ صامطة يدشن مبنى البلدية الجديد ،

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دشن محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، صباح اليوم، مبنى بلدية صامطة الجديد، بتكلفة تزيد عن ١٩مليون ريال، وذلك بحضور رئيس البلدية المهندس، هادي بن علي الدغريري، ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة.
وتجول المحافظ بعد التدشين داخل المبنى الذي شيد وفق الطراز الحديث، مستمعاً لشرح مفصل من قبل رئيس البلدية عن كامل الأقسام، ومطلعاً على تنظيم وتوزيع المكاتب داخل الأقسام، منوهاً بالدعم الذي يحظى به القطاع البلدي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- إضافة إلى المتابعة الدائمة والتوجيهات من قبل أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اللذين يعملان على مدار الساعة للنهوض بالخدمات في كافة محافظات المنطقة.
وأوضح رئيس بلدية صامطة المهندس هادي علي الدغريري، أن المبنى نفذ على ثلاث مراحل حيث نفذت المرحلة الأولى بـ١١.٤٤٩.٠٠٠ ريالاً والمرحلة الثانية بـ ٥.٥٥٥.٥٨٨ ريالاً والمرحلة الثالثة بـ ٢.١٩٦.٥٦٣ ريالاً، وإجمالي التكلفة بـ ١٩.٢٠١.١٥١ ريالاً.
وأضاف "الدغريري" أن مساحة المبنى ٢٥٨٠ م للدور الواحد بإجمالي ثلاثة أدوار.
ووجه "الدغريري" شكره وتقديره لمحافظ صامطة على جهوده وحضوره لافتتاح مبنى البلدية، كما قدم الشكر لأمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان؛ على دعمه للقطاع البلدي.
محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 03:39 PM
نفذ على 3 مراحل بمساحة ٢٥٨٠ مترًابتكلفة تزيد عن ١٩مليون ريال.. محافظ صامطة يدشن مبنى البلدية الجديد
دشن محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، صباح اليوم، مبنى بلدية صامطة الجديد، بتكلفة تزيد عن ١٩مليون ريال، وذلك بحضور رئيس البلدية المهندس، هادي بن علي الدغريري، ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة.
وتجول المحافظ بعد التدشين داخل المبنى الذي شيد وفق الطراز الحديث، مستمعاً لشرح مفصل من قبل رئيس البلدية عن كامل الأقسام، ومطلعاً على تنظيم وتوزيع المكاتب داخل الأقسام، منوهاً بالدعم الذي يحظى به القطاع البلدي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- إضافة إلى المتابعة الدائمة والتوجيهات من قبل أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اللذين يعملان على مدار الساعة للنهوض بالخدمات في كافة محافظات المنطقة.
وأوضح رئيس بلدية صامطة المهندس هادي علي الدغريري، أن المبنى نفذ على ثلاث مراحل حيث نفذت المرحلة الأولى بـ١١.٤٤٩.٠٠٠ ريالاً والمرحلة الثانية بـ ٥.٥٥٥.٥٨٨ ريالاً والمرحلة الثالثة بـ ٢.١٩٦.٥٦٣ ريالاً، وإجمالي التكلفة بـ ١٩.٢٠١.١٥١ ريالاً.
وأضاف "الدغريري" أن مساحة المبنى ٢٥٨٠ م للدور الواحد بإجمالي ثلاثة أدوار.
ووجه "الدغريري" شكره وتقديره لمحافظ صامطة على جهوده وحضوره لافتتاح مبنى البلدية، كما قدم الشكر لأمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان؛ على دعمه للقطاع البلدي.
، بتكلفة تزيد عن ١٩مليون ريال.. محافظ صامطة يدشن مبنى البلدية الجديد ،
المصدر : الخليج 365
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