تطبيق «توكلنا» يوضح كيفية تسجيل غير المالكين لحساب بـ«أبشر»

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، كيفية التسجيل في التطبيق لمن لا يملك حسابًا في منصة (أبشر)، وذكر التطبيق –عبر حسابه بتويتر- أن من ليس لديه حساب في (أبشر) عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في (أبشر)، وذلك من خلال خدمة في (أبشر) باسم «تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا».

وأشار التطبيق إلى أنه بعد إتمام الخطوات السابقة، يمكن للشخص التسجيل في تطبيق توكلنا. جاء ذلك ردًّا على استفسار من مواطن يريد التسجيل لوالدته في التطبيق رغم أنها لا تملك حسابا على (أبشر).

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