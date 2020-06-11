الملك وولي العهد يهنان الرئيس «دوترتي» بذكرى استقلال الفلبين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

اقرأ أيضًا:

Advertisements

الملك وولي العهد يهنئان عبدالله الثاني بذكرى استقلال الأردن

القيادة تهنئ رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بذكرى يوم الحرية

القيادة تهنئ رئيسة الجمهورية اليونانية بذكرى استقلال بلادها

القيادة تهنئ رئيس باكستان بذكرى اليوم الوطني لبلاده