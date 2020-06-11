«هدف» يودع 14 مليون ريال مكافأة لـ4830 متدربًا ومتدربة في «تمهير»

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الخميس، أكثر من 14 مليون ريال، مكافأة لـ4830 متدربًا ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، وذلك عن شهر مايو الماضي.

وأوضح صندوق «هدف» أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًّا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

وجدد «هدف» دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج «تمهير»، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم، أو العمل عن بعد، وفقًا لتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج.

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