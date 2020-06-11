بالفيديو.. متعافٍ من كورونا يبوح بتجربته مع «الفيروس القاتل»

روى أحد المتعافين من فيروس كورونا تجربته مع المرض، مشيرًا إلى أنه «شعور لا يوصف»، محذرًا من الفيروس القاتل، ناصحًا بضرورة عدم الاختلاط للوقاية منه، وفق مقطع الفيديو الذي بثته وزارة الصحة عبر تويتر، لأحد المتعافين من الفيروس الذي أوضح أنه لم يستطع القيام في أول أيام العيد، وشعر بضيق في التنفس، وعندما ذهب إلى المستشفى أجريت له تحاليل، ثم أخبروه بأنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وتابع المتعافي من كورونا أنه كان يشعر باختناق وحرارة وسخونة، وأنه ظل في العناية المركزة لمدة ثلاثة أيام.

وحول نصيحته للمواطنين، فقط طالبهم بالابتعاد عن الاختلاط، والمكوث بالمنزل إلا للضرورة، وأنه لا داعي للمصافحة، والاكتفاء بالسلام عن بعد.

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وفيما قدم المواطن المتعافي من فيروس كورونا شكره لخادم الحرمين الشريفين «ملك الإنسانية» على ما يقدمه للمواطنين من توفير الرعاية الصحية لمصابي كورونا، فقد ذكرت وزارة الصحة أن المواطن ساءت حالته بعد تأكد إصابته بالفيروس، وأدخل العناية المركزة لعدة أيام، ثم تماثل للشفاء بدرجة كبيرة، وأنه ينتظر الآن الخروج منها.

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