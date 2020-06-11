السعودية الأولى عربيًّا في نسبة موظفي القطاع الصحي.. و35% نساء

احتلت السعودية المركز الأول عربيًّا في تقرير نشرته منظمة العمل الدولية، يوضح عدد الموظفين في القطاع الصحي بالنسبة إلى عدد السكان؛ وذلك خلال تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد–19.

وأوضحت منظمة العمل الدولية، في تقريرها، أن النساء شكلن النسبة الكبرى من الخطوط الأمامية للتصدي للوباء عالميًّا.

وجاءت السعودية على رأس ترتيب الدولة العربية بـ217 موظفًا صحيًّا لكل 10 آلاف نسمة، منهم 35% من النساء، بينما حلت سلطنة عمان في المركز الثاني بـ201 موظف صحي، والكويت ثالثة بـ170، والإمارات رابعة بـ156موظفًا.

وتصدرت النرويج –بحسب تقرير منظمة العمل الدولية– مقدمة الدول من حيث عدد الموظفين في القطاع الصحي، بـ1049 موظفًا صحيًّا مقابل كل 10 آلاف شخص في الدولة.

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ووافقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول العام 2030؛ حيث وضعت كثافة العمالة الصحية مؤشرًا غلى هذا الهدف، كجزء من أهدافها للتنمية المستدامة.

وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يفتقدون الحصول على الرعاية الصحية الأساسية؛ ما يسبب نقصًا في أعداد الأطباء والممرضين وموظفي الدعم، ويجعل مواجهة وباء مثل فيروس كورونا أكثر صعوبةً.

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