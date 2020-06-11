مواطنون: وسم «#تم_القبض» ماركة مسجلة باسم الأمن السعودي

يواصل رجال الأمن في السعودية الجهود الحثيثة في القبض على المجرمين والعابثين بالأمن، سواء في نشر الرذيلة في مواقع التواصل الاجتماعي أو عمليات السلب والنهب أو الاعتداء على الآخرين أو عمليات السطو أو الابتزاز وتدوينها تحت وسم #تم_القبض.

كما يرصد رجال الأمن كل ما من شأنه المساس بالأمن وإثارة النعرات والقبلية المقيتة، بينما يبث الحساب الرسمي للأمن العامّ على «تويتر» بشكل يومي فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، وذلك لعدد من النماذج السلبية في المجتمع وعدد من المقبوضات الأمنية والمخالفات.

ويرى المواطنون أن وسم (#تم_القبض) شيء يدعو للفخر لما تقوم به الجهات الأمنية من مسح كامل ورصد ومتابعة كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي مخالفًا للتعاليم الإسلامية والدينية والأمنية ليبقى هذا الوطن آمنًا بحول الله.

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