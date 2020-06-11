أمير عسير يوجه بفتح تحقيق عاجل في وفاة طفلة.. ونقل أسرتها إلى منزل لائق

وجَّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، فرع النيابة العامة في المنطقة برصد جميع ملابسات حادثة وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة جنوب منطقة، والتحقيق مع جميع الأطراف المعنية والإشعار بنتيجة التحقيقات.

وفيما وجَّه أمير عسير بنقل الأسرة المفجوعة إلى منزل لائق حتى تنتهي إجراءات التحقيقات التي ستصدر بها الإمارة بيانًا إلحاقيًّا شمل كل التفاصيل؛ فقد تقدم المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة سلطان الأحمري، بالعزاء لأسرة الطفلة، بعد ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاتها أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة جنوب منطقة عسير.

وقال المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة: «نتقدم بصادق التعازي والمواساة لوالد الطفلة وأسرتها، رحمها الله وأحسن عزاءهم»، وشدد على أن الإمارة ترى في إزهاق أي روح شبهة جريمة ستأخذ ما تستحقه من الاهتمام والمتابعة والتحقيق والاستقصاء حتى تتجلى الحقيقة الكاملة.

وبيَّن المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة أن اللجنة تتحمل مسؤولية أخذ أشد الاحتياطات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة بطريقة تحفظ كرامة الناس وحقوقهم، فضلًا عن سلامتهم وسلامة ذويهم، وستعمل الإمارة بكل حزم وحياد على الانتصاف من اللجنة أو إنصافها في ضوء نتائج التحقيق.