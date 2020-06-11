بالصور.. المقدم «الحمادي» يعلن وفاة 6 عمال داخل أنبوب مياه بالرياض

التحقيقات مستمرة لتحديد سبب حادث حي العزيزية
توفي 6 عمال، في أنبوب مياه داخل مشروع تحت الإنشاء بحي العزيزية في العاصمة الرياض، وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني، تلقّت بلاغًا بالحادثة من مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض.
وأفاد البلاغ بفقد 6 أشخاص في أنبوب مياه تحت الإنشاء يبلغ طوله 400 متر تقريبًا، وقطره نحو متر واحد في موقع عمل تمديد أنابيب تحت الإنشاء في حي العزيزية جنوب الرياض، وأضاف المقدم الحمادي، أنه عند وصول فرق الدفاع المدني لموقع الحادث، تبين أن المفقودين الـ6 يعملون في الشركة المنفذة للمشروع، كانوا يقومون بأعمال داخل الأنبوب، وأنهم لم يتمكنوا من الخروج مع فقدان التواصل مع زملائهم في الخارج.
وأوضح الحمادي، أن فرق الدفاع المدني عملت على البحث والعثور علي العمال الستة، في مسافة ٣٦٠ مترًا تقريبًا، وهم فاقدو الوعي ومحتجزون، ليتم إخراجهم باستحداث فتحات في الأنبوب بواسطة معدات وتجهيزات الدفاع المدني لمثل هذه الحوادث، واتضح بعد الكشف عليهم من قبل الفرق الطبية بالموقع، وفاتهم جميعًا، ولا تزال إجراءات التحقيق قائمة لتحديد الأسباب.
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