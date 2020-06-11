النائب العام يوجه بالتحقيق في وفاة طفلة أثناء إزالة تعديات بعسير

للوقوف على ملابسات وتداعيات الواقعة..
وجّه النائب العامّ الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الخميس، بمباشرة إجراءات التحقيق بشأن ملابسات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة جنوب منطقة عسير.
ويتضمن توجيه النائب العامّ الوقوف على ملابسات وتداعيات تلك الواقعة وتقصي مسببات المسؤولية الجزائية الناشئة في هذا الشأن والمتسبب بها حال توافرها.
كما يتضمن التوجيه التحقيق مع جميع من تقتضي إجراءات القضية التحقيق معهم، وإجراء الكشف الطبي على الجثمان من قبل الطب الشرعي.
وتستهدف هذه الخطوة تحديد سبب الوفاة على سبيل اليقين، وإحاطة إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبه، واستكمال الإجراءات النظامية في ضوء ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية.
ونقل النائب العامّ تعازيه ومواساته لذوي الطفلة سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
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