وزارة الدفاع توجه 10 نصائح للفئات لأكثر عرضة للإصابة بكورونا

عبر إنفوجراف توعوي لتجنب الإصابة..
وجّهت وزارة الدفاع 10 نصائح للفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وذلك لتجنب الإصابة بالمرض، ونشرت الوزارة –عبر حسابها بتويتر- إنفوجرافًا، بينت من خلاله 10 نصائح، هي:
أولًا: البقاء في المنزل. ثانيًا: الابتعاد عن التجمعات. ثالثًا: تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير مغسولة. رابعًا: استخدام التطبيقات التوصيل الوصفة الطبية. خامسًا: تجنب الاتصال بشخص يعانى أعراض فيروس كورونا.
سادسًا: تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين لديهم أعراض. سابعًا: تنظيف وتطهير الأدوات والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في المنزل.
ثامنًا: استخدام التطبيقات لطلب الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء. تاسعًا: غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار واستخدم معقما اليدين، بعد العطس أو السعال وقبل طهي الطعام أو تناوله.
عاشرًا: تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس بالمنديل، أو داخل المرفق والحرص على غسل اليدين بالماء و الصابون لمدة 20 ثانية أو المعقم الكحولي في حال عدم توفر الماء والصابون لمدة 30 ثانية.
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