وزارة الدفاع توجه 10 نصائح للفئات لأكثر عرضة للإصابة بكورونا

وجّهت وزارة الدفاع 10 نصائح للفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وذلك لتجنب الإصابة بالمرض، ونشرت الوزارة –عبر حسابها بتويتر- إنفوجرافًا، بينت من خلاله 10 نصائح، هي:

أولًا: البقاء في المنزل. ثانيًا: الابتعاد عن التجمعات. ثالثًا: تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير مغسولة. رابعًا: استخدام التطبيقات التوصيل الوصفة الطبية. خامسًا: تجنب الاتصال بشخص يعانى أعراض فيروس كورونا.

سادسًا: تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين لديهم أعراض. سابعًا: تنظيف وتطهير الأدوات والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في المنزل.

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ثامنًا: استخدام التطبيقات لطلب الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء. تاسعًا: غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار واستخدم معقما اليدين، بعد العطس أو السعال وقبل طهي الطعام أو تناوله.

عاشرًا: تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس بالمنديل، أو داخل المرفق والحرص على غسل اليدين بالماء و الصابون لمدة 20 ثانية أو المعقم الكحولي في حال عدم توفر الماء والصابون لمدة 30 ثانية.

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