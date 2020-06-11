شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يوجه بالتحقيق في واقعة "طفلة الحرجة" والان نبدء بالتفاصيل
وشملت توجيهات النائب العام التحقيق مع جميع من تقتضي إجراءات القضية التحقيق معهم، وإجراء الكشف الطبي على الجثمان من قبل الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة على سبيل اليقين، وإحاطة إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبه، واستكمال الإجراءات النظامية في ضوء ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية.
فيما نقل معالي النائب العام تعازيه ومواساته لذوي الطفلة سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إنه سميع مجيب.
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