شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد إضافة 600 مسجداً لصلاة الجمعة بالشرقية .. غداً والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية سليمان بن فهد الخميس بأن فرع الوزارة أتم تهيئة ما يقارب 600 مسجداً لإقامة صلاة الجمعة فيها مؤقتاً بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية، بزيادة (116) مسجداً عن الجمعة السابقة، لتخفيف الأعداد على الجوامع الدائمة حتى زوال جائحة كورونا.
وأشار الخميس إلى أن هذه الزيادة في المساجد تأتي استعدادا للجمعة الثانية بعد عودة افتتاح المساجد بالمنطقة الشرقية، ليكون عدد المساجد والجوامع التي سيصلى فيها هذه الجمعة 20 شوال 1440هـ، ( 1540 ) مسجداً وجامعاً.
وأكد أن فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية أكمل الاستعدادات بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان والجمعيات التطوعية لتنفيذ كافة البروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، منوهاً إلى أن العمل على التعقيم وتنظيف الجوامع والمساجد قائم وبشكل مستمر ، داعياً الالتزام بالضوابط الاحترازية داخل وخارج المساجد والجوامع حفاظا على سلامة الجميع.
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