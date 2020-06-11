شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في واقعة وفاة طفلة أثناء إزالة تعديات بالحرجة والان نبدء بالتفاصيل

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال فرع النيابة العامة في المنطقة برصد جميع ملابسات حادثة وفاة طفلة في أثناء تنفيذ أمر إزالة تعديات والتحقيق مع جميع الأطراف المعنية والإشعار بنتيجة التحقيقات.

كما وجه بنقل الأسرة المفجوعة لمنزل لائق حتى إجراءات التحقيق، وستصدر الإمارة بيانا إلحاقا لإعلان التفصيلات بكل دقة ووضوح.

وكانت امارة عسير قد أصدرت بيان حول الواقعة جاء فيه :"إشارة إلى ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة جنوب منطقة عسير، فإن إمارة منطقة عسير تتقدم بصادق التعازي والمواساة لوالد الطفلة وأسرتها، رحمها الله وأحسن عزاءهم.

وتؤكد للجميع أن الإمارة ترى في إزهاق أي روح شبهة جريمة ستأخذ ما تستحقه من الاهتمام والمتابعة والتحقيق والاستقصاء حتى تتجلى الحقيقة الكاملة، وأن اللجنة تتحمل مسؤولية أخذ أشد الاحتياطات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة بطريقة تحفظ كرامة الناس وحقوقهم فضلا عن سلامتهم وسلامة ذويهم، وستعمل الإمارة بكل حزم وحياد على الانتصاف من اللجنة أو إنصافها في ضوء نتائج التحقيق .