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تركي بن طلال يوجه بالتحقيق في وفاة طفلة أثناء إزالة التعديات ونقل أسرتها لمنزل لائق
أي شبهة جريمة ستأخذ ما تستحقه من الاهتمام والمتابعة والتحقيق
متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها
وجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بالتحقيق في وفاة طفلة أثناء إزالة التعديات في محافظة الحرجة مع جميع الأطراف المعنية والإشعار بنتيجة التحقيقات. كما وجّه بنقل الأسرة المفجوعة لمنزل لائق حتى تنتهي إجراءات التحقيق، وستصدر الإمارة بيانًا إلحاقيًا لإعلان التفصيلات بكل دقة ووضوح.
وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير المُكلّف سلطان الأحمري أنه بإشارة إلى ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة جنوب منطقة عسير، فإن إمارة منطقة عسير تتقدم بصادق التعازي والمواساة لوالد الطفلة وأسرتها، رحمها الله وأحسن عزاءهم.
وشدد على أن الإمارة ترى في إزهاق أي روح شبهة جريمة ستأخذ ما تستحقه من الاهتمام والمتابعة والتحقيق والاستقصاء حتى تتجلى الحقيقة الكاملة، وأن اللجنة تتحمل مسؤولية أخذ أشد الاحتياطات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة بطريقة تحفظ كرامة الناس وحقوقهم فضلاً عن سلامتهم وسلامة ذويهم، وستعمل الإمارة بكل حزم وحياد على الانتصاف من اللجنة أو إنصافها في ضوء نتائج التحقيق.
وقال إن أمير منطقة عسير وجه فرع النيابة العامة في المنطقة برصد جميع ملابسات الحادثة والتحقيق مع جميع الأطراف المعنية والإشعار بنتيجة التحقيقات.
كما وجّه الأمير تركي بن طلال بنقل الأسرة المفجوعة لمنزل لائق حتى تنتهي إجراءات التحقيق، وستصدر الإمارة بيانًا إلحاقيًا لإعلان التفصيلات بكل دقة ووضوح.
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