- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قدّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في اتصال هاتفي، العزاء والمواساة في وفاة مؤذن مسجد صالح الفريجة بالرياض سالم بن مشوط العنزي.
وسأل أمير المنطقة، الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، ويكتب له ما قدّم من عمل صالح وجليل في خدمة المسجد والمئذنة على مدى 16 عامًا.
وأعربت أسرة "العنزي" عن بالغ الشكر لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره الطيبة؛ سائلين الله أن يجزي الجميع كل خير وعافية، وأن يُديم على هذه البلاد أمنها وأمانها ويحفظها من كل سوء.أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر عبدالعزيز
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 01:51 PM
دعا الله تعالى أن يكتب له ما قدّم من عمل صالح جليل
قدّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في اتصال هاتفي، العزاء والمواساة في وفاة مؤذن مسجد صالح الفريجة بالرياض سالم بن مشوط العنزي.
وسأل أمير المنطقة، الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، ويكتب له ما قدّم من عمل صالح وجليل في خدمة المسجد والمئذنة على مدى 16 عامًا.
وأعربت أسرة "العنزي" عن بالغ الشكر لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره الطيبة؛ سائلين الله أن يجزي الجميع كل خير وعافية، وأن يُديم على هذه البلاد أمنها وأمانها ويحفظها من كل سوء.
، أمير الرياض يعزي في وفاة مؤذن مسجد صالح الفريجة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض يعزي في وفاة مؤذن مسجد صالح الفريجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.