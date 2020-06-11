- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية: إن قطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام قام، وبالتعاون مع وزارة الصحة بعمل الكشوفات والمسحات الطبية؛ للتأكد من خلوّ جميع النزلاء من فيروس كورونا المستجد.
ووفق ما نقلته صحيفة "القبس"، أوضحت وزارة الداخلية أنه تم التأكد من وجود 268 حالة إيجابية (إصابات)، و225 حالة قد تم شفاؤهم وتعافيهم، وباقي الحالات بالعزل تحت المتابعة وفي طور الشفاء.
وأكدت الإدارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الفحوصات الدورية والإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية اللازمة، مشددةً على أن صحة النزلاء وتأهليهم هي من أولويات المؤسسة الأمنية.وزارة الداخلية الكويتية السجن المركزي
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 01:56 PM
قالت: باقي الحالات بالعزل تحت المتابعة وفي طور الشفاء وصحة النزلاء أولوية"الداخلية الكويتية": 268 إصابة بكورونا في السجن المركزي.. وشفاء 225
قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية: إن قطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام قام، وبالتعاون مع وزارة الصحة بعمل الكشوفات والمسحات الطبية؛ للتأكد من خلوّ جميع النزلاء من فيروس كورونا المستجد.
ووفق ما نقلته صحيفة "القبس"، أوضحت وزارة الداخلية أنه تم التأكد من وجود 268 حالة إيجابية (إصابات)، و225 حالة قد تم شفاؤهم وتعافيهم، وباقي الحالات بالعزل تحت المتابعة وفي طور الشفاء.
وأكدت الإدارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الفحوصات الدورية والإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية اللازمة، مشددةً على أن صحة النزلاء وتأهليهم هي من أولويات المؤسسة الأمنية.
، "الداخلية الكويتية": 268 إصابة بكورونا في السجن المركزي.. وشفاء 225 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "الداخلية الكويتية": 268 إصابة بكورونا في السجن المركزي.. وشفاء 225 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.