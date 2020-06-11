محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع إجمالي الإصابات إلى 8369 واستقرت الوفيات عند 118 أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا يوم الخميس، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8369. ووفق "رويترز" لم تسجل الوزارة وفيات جديدة، ليظل عدد الوفيات الإجمالي عند 118.ماليزيا فيروس كورونا الجديد 11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 01:55 PM Advertisements ارتفع إجمالي الإصابات إلى 8369 واستقرت الوفيات عند 118 ماليزيا تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات ماليزيا تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا يوم الخميس، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8369. ووفق "رويترز" لم تسجل الوزارة وفيات جديدة، ليظل عدد الوفيات الإجمالي عند 118. الكلمات المفتاحية ، ماليزيا تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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