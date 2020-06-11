، ارتفاع مبيعات السيارات في الصين 14.5% خلال مايو ،

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ارتفعت مبيعات السيارات في الصين خلال مايو الماضي بنسبة 14.5 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وفيما أظهرت بيانات للقطاع اليوم الخميس، لتسجل زيادة للشهر الثاني على التوالي مع تعافي أكبر سوق للسيارات في العالم من مستويات متدنية بلغتها خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا.
يأتي ذلك بعد ارتفاع بنسبة 4.4 بالمائة في أبريل، وانخفاض 43 بالمائة في مارس، حين نالت الجائحة من الطلب. وقبل أبريل، عانت المبيعات من تراجع استمر على مدى عامين تقريباً.
وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات في الصين وهو أكبر اتحاد للقطاع بالبلاد أن المبيعات في مايو زادت إلى 2.19 مليون سيارة.الصين مبيعات السيارات
ارتفاع مبيعات السيارات في الصين 14.5% خلال مايوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-11
ارتفعت مبيعات السيارات في الصين خلال مايو الماضي بنسبة 14.5 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وفيما أظهرت بيانات للقطاع اليوم الخميس، لتسجل زيادة للشهر الثاني على التوالي مع تعافي أكبر سوق للسيارات في العالم من مستويات متدنية بلغتها خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا.
يأتي ذلك بعد ارتفاع بنسبة 4.4 بالمائة في أبريل، وانخفاض 43 بالمائة في مارس، حين نالت الجائحة من الطلب. وقبل أبريل، عانت المبيعات من تراجع استمر على مدى عامين تقريباً.
وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات في الصين وهو أكبر اتحاد للقطاع بالبلاد أن المبيعات في مايو زادت إلى 2.19 مليون سيارة.
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
10:55 AM
بلغت وفق بيانات اتحاد المصنعين بالبلاد 2.19 مليون سيارة
ارتفعت مبيعات السيارات في الصين خلال مايو الماضي بنسبة 14.5 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وفيما أظهرت بيانات للقطاع اليوم الخميس، لتسجل زيادة للشهر الثاني على التوالي مع تعافي أكبر سوق للسيارات في العالم من مستويات متدنية بلغتها خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا.
يأتي ذلك بعد ارتفاع بنسبة 4.4 بالمائة في أبريل، وانخفاض 43 بالمائة في مارس، حين نالت الجائحة من الطلب. وقبل أبريل، عانت المبيعات من تراجع استمر على مدى عامين تقريباً.
وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات في الصين وهو أكبر اتحاد للقطاع بالبلاد أن المبيعات في مايو زادت إلى 2.19 مليون سيارة.
، ارتفاع مبيعات السيارات في الصين 14.5% خلال مايو ،
المصدر : الخليج 365
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