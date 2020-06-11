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محمد بن مسعود - الدمام - 11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 01:45 PMالنائب العام يوجه بالتحقيق في تداعيات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في إحدى محافظات منطقة عسير
أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب توجيهه بمباشرة إجراءات التحقيق بشأن ملابسات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في محافظة الحرجة جنوب منطقة عسير، والوقوف على ملابسات وتداعيات تلك الواقعة وتقصي مسببات المسؤولية الجزائية الناشئة في هذا الشأن، والمتسبب بها حال توافرها، والتحقيق مع جميع من تقتضي إجراءات القضية التحقيق معهم، وإجراء الكشف الطبي على الجثمان من قبل الطب الشرعي؛ لتحديد سبب الوفاة على سبيل اليقين، وإحاطة إجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبه، واستكمال الإجراءات النظامية في ضوء ما يقضي به نظام الإجراءات الجزائية.
فيما نقل النائب العام تعازيه ومواساته لذوي الطفلة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إنه سميع مجيب.
، النائب العام يوجه بالتحقيق في تداعيات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في إحدى محافظات منطقة عسير ،
المصدر : الخليج 365
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