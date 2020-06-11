شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يرد على معنى رسالة الدفعة تحت الإجراء للصرف؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد حساب المواطن على استفسار لمستفيد ظهرت له رسالة عبر حسابه تفيد بأن “الدفعة تحت الإجراء للصرف بأنه تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر يونيو.

و قال المستفيد في تساؤله عبر حساب خدمة المستفيدين البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بان الرسالة التي وصلت أن مبلغ الدعم الخاص به 300 ريال ولكن رغم ذلك لم يتم إيداع المبلغ ضمن الدفعة الأخيرة التي تم صرفها يوم أمس الأربعاء.

وأوضح الحساب بان تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر يونيو ويمكن للمستفيد مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع، ويلزمه توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة “الدفعات المالية” دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب.