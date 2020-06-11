شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة واقعية لإحدى ضحايا النصب باسم التسويق الهرمي "كيونت" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبد الرحمن الحسين قصة واقعية لإحدى ضحايا الكسب السريع "التسويق الهرمي " المعروف بـ"كيونت " .

وروت الضحية كيف وقعت في فخ النصب مشيرة إلى أن البداية كانت بإعلان على "سناب شات " وبعض الصور لأموال كثيرة ودعاية من أشخاص لتجارة إلكترونية مربحة .

وأضافت أنها عندما تواصلت مع صاحبة الإعلان أخبرتها أنهم عبارة عن شركة وانتي في بيتك من خلال تسويق ساعات أو أدوات قهوة أو غيرها على أن يكون لها نصيب من الأرباح يصل إلى 12 ألف ريال أو أكثر ، مشيرة إلى أنهم أقنوعها بالفكرة كأنها سحر .

وأضافت أنها بعد التسجيل طالبوها بجلب شخصين للتسجيل تحت اسمها وكأنها مديرة عليهم فأخبرتهم أنه تسويق هرمي لكنهم نفوا على غير الحقيقة ليبدأ استنزاف اموالها .