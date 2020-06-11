شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مسن يبكي بعد شفائه من كورونا ويروي تجربته مع المرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف مسن على وشك التعافي من كورونا وينتظر خروجه من المستشفى رحلة معاناته مع المرض وتعامل وزارة الصحة معه .
وقال المسن الذي ذرفت دموعه أنه لم يستطع القيام أول يوم العيد وشعر بضيق في صدره فذهب إلى المستشفى التي أكدت له إصابته بكورونا بعد إجراء الفحص .
وكشف في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة عن معاناته مع المرض بسبب الإختناق والسخونة ، مشيراً إلى تحسن حالته الصحية بعد دخوله العناية المركزة ثلاثة أيام .
ووجه نصيحته للجميع قائلاً : أتمنى الإختلاط تبعدون عنه ..اللي مالو لزوم يقعد ببيته .
وأضاف باكياً قائلاً : والله هذا المرض بطال أعوذ بالله منه .
ووجه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قائلاً " ملك الإنسانية " ، مؤكداً أن ما فعله مع المرضى بالمملكة ليس له نظير .
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