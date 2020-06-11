شكرا لمتابعة خبر عن طريقة حصول المتعافين من كورونا على تصريح تجول عبر "توكلنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف تطبيق "توكلنا" المرخص من وزارة الصحة والخاص بإستخراج تراخيص منع التجول طريقة حصول المتعافين من كورونا على تصريح بالتجول .
وأكد التطبيق أنه يجب أولاً التواصل مع وزارة الصحة على الرقم " 937" لإزالة حالة المنع ، ومن ثم يتم استخراج الترخيص من "توكلنا" كأي شخص آخر .
جاء ذلك رداً على شخص متعافي أكد أن التطبيق يرفض إصدار ترخيص له بالتجول على اعتبار أنه لا يزال مريض رغم تعافيه .
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