شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إعدام 20 طبلية مواد كيمائية شديدة الخطورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع الجهات المختصة اليوم الخميس من إتلاف 20 طبلية من المواد الكيماوية الخطرة . تمكنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع الجهات المختصة اليوم الخميس من إتلاف 20 طبلية من المواد الكيماوية الخطرة . وأكدت إدارة السلامة الكيميائية والنفايات الخطرة بالهيئة أن المواد الكيمائية المضبوطة منتهية الصلاحية وذلك بعد تقرير اللجنة المختصة بالتعاون تضم هيئة الجمارك وعدة جهات . Advertisements وتم إعدام المواد في مرفق مخصص وفقاً للإشتراطات بما يضمن السلامة وعدم الإضرار بالبيئة .

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