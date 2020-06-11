شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الصحة يوجه كلمة لأهل حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة كلمة لأهالي منطقة حائل بعد تدشين مراكز طبية تخصصية ومركز طبي للحالات العاجلة الذي يعمل على مدار الساعة .

وأكد "الربيعة " أن هذه المراكز الطبية تم إنشائها على أفضل مستوى في الخدمات والتصميم وتضم تخصصات كعلاج الأسنان والتغذية العلاجية والخدمات العاجلة والسريعة بما يقدم نقلة نوعية للخدمات في حائل، وفقاً لـ "عكاظ " .

وأشار أن الوزارة تفخر بخدمة حائل وأهلها الطيبين وتأمل في تحقيق مستوى رضا أعلى ، موجهاً شكره لسمو أمير منطقة حائل ونائبه وأبطال الصحة بالمنطقة الذين يقدمون جهود جبارة في هذه الجائحة ..

وكانت حائل قد شهدت تدشين تلك المراكز منها مركز «Urgent Care Center» للحالات العاجلة استكمالاً لتوفير الخدمات الصحية بالمنطقة .