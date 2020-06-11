شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. شركتي نيسان السعودية وبدجت ترفدان صحة مكة بـ 75 مركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

عقدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة عبر برنامج المشاركة المجتمعية،إتفاقية تعاون مشترك مع شركة نيسان العربية السعودية المحدودة للسيارات، لرفد صحة مكة المكرمة ب20 مركبة من بعض الفئات؛ كما قدمت شركت بدجت للسيارات 55 مركبة؛لمساعدة منسوبي إدارة الصحة العامة؛ في تنقلاتهم الميدانية لتقصى وباء كورونا

وذكرت صحة مكة المكرمة بأن هذه الإتفاقية التي عقدتها الصحة مع شركتي نيسان و بدجت للسيارات جاءت دعماً منهما لدعم مواجهة أزمة كورونا، من باب المسؤولية الإجتماعية التي استشعرتها كثير من مؤسسات القطاع الخاص، للتخفيف من الأعباء المادية والمعنوية على وزارة الصحة بشكل خاص والقطاع الحكومي بشكل عام المناط بإدارة الأزمة بمختلف درجات المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الوزارات والمؤسسات الحكومية.

مبينة أن هذه الإتفاقية أبرمت بين الأطراف لمساعدة منسوبي الصحة العامة لتنقلاتهم الميدانية للمهام الصحية الخاصة بجائحة كورونا.

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