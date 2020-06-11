«المرور»: المخالفات لا تمنع نقل ملكية المركبة للغير بـ«شرطين»

أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي، أنّ وجود مخالفات على المركبة لا يمنع من إمكانية نقل ملكيتها إلى الغير شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري، جاء ذلك ردًّا من «المرور السعودي»، على استفسار أحد المواطنين قال فيه: «مالك السيارة وقت البيع لازم يسدد المخالفات وقت البيع؟».

وأجاب المرور عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلًا: «مرحبًا بك، وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري.. يسعدنا تواصلك»، وجدَّد المرور السعودي التذكير بأهمية الحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين، بالنسبة لقائدي المركبات على الطرق والمارة على السواء.

ونوَّه «المرور»، عبر «تويتر»، بضرورة التزام المارة في الشوارع بالحفاظ على مسافة آمنة بين بعضهم البعض بمسافة مترين (في إشارة إلى أهمية التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد -19)، مشيرًا إلى أهمية حفاظ قائدي المركبات على مسافة آمنة أثناء السير على الطرق.

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