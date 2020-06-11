السعودية | أبو دهام عقيدا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:43 مساءً, 11 يونيو 2020 م المناطق - طريب قلد مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث ، العقيد سعيد بن محمد أبو دهام مدير شرطة محافظة طريب رتبته الجديدة عقيد ، مؤكدا من جهته أن الترقية حافز له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن .

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