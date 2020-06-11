2020-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت وزارة الدفاع العديد من النصائح المهمة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وذلك لتجنب الإصابة بالمرض.

ونشرت وزارة الدفاع عبر حسابها بموقع تويتر إنفوجرافًا قدمت خلاله 10 نصائح للفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ كورونا، وهي: (البقاء في المنزل – الابتعاد عن التجمعات – تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدٍ غير مغسولة – استخدام التطبيقات التوصيل الوصفة الطبية – تجنب الاتصال بشخص يعانى أعراض الفيروس).

Advertisements

وأيضًا: (تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين لديهم أعراض – تنظيف وتطهير الأدوات والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في المنزل – استخدام التطبيقات لطلب الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء – غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار واستخدم معقما اليدين، بعد العطس أو السعال وقبل طهي الطعام أو تناوله – تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس بالمنديل أو داخل المرفق والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية أو المعقم الكحولي في حال عدم توفر الماء والصابون لمدة 30 ثانية).

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19