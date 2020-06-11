- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم 10 نصائح للفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
10 نصائح للفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ كورونا
منها استخدام التطبيقات لطلب الاحتياجات من غذاء ودواء
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدمت وزارة الدفاع العديد من النصائح المهمة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وذلك لتجنب الإصابة بالمرض.
ونشرت وزارة الدفاع عبر حسابها بموقع تويتر إنفوجرافًا قدمت خلاله 10 نصائح للفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ كورونا، وهي: (البقاء في المنزل – الابتعاد عن التجمعات – تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدٍ غير مغسولة – استخدام التطبيقات التوصيل الوصفة الطبية – تجنب الاتصال بشخص يعانى أعراض الفيروس).
وأيضًا: (تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين لديهم أعراض – تنظيف وتطهير الأدوات والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في المنزل – استخدام التطبيقات لطلب الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء – غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار واستخدم معقما اليدين، بعد العطس أو السعال وقبل طهي الطعام أو تناوله – تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس بالمنديل أو داخل المرفق والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية أو المعقم الكحولي في حال عدم توفر الماء والصابون لمدة 30 ثانية).
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 10 نصائح للفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.