هل تمنع المخالفات نقل ملكية المركبة؟

2020-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المرور السعودي أن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري.

وأضاف المرور في ردود له على استفسارات بحسابه بموقع تويتر، أن هناك شروطًا لاستخراج تصريح القيادة حيث يلزم إتمام ١٧ سنة ووجود 6 صور شخصية، وكشف طبي ثم تقديم الطلب إلى مدرسة تعليم القيادة.

Advertisements

في سياق آخر، قال المرور إنه بالإمكان طلب إيصال كارت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة أبشر وسيتم إيصالها في حال كان هناك عنوان وطني (واصل).

ولفت المرور إلى أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ 60 يومًا يفرض على الشخص غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.





تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









