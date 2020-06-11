محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6582 سجّلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 155 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة. وذكرت وزارة الصحة السودانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 6582 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 401 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2202 حالة للشفاء.السودان فيروس كورونا الجديد 11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 12:01 PM Advertisements إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6582 السودان.. 155 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة السودان.. 155 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة سجّلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 155 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة. وذكرت وزارة الصحة السودانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 6582 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 401 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2202 حالة للشفاء. الكلمات المفتاحية ، السودان.. 155 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. 155 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.