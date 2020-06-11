، صدق أو لا تصدق.. حمامة جاسوسة واعتقال حمار بسبب "القمار"! فيديو ،

محمد بن مسعود - الدمام - غرائب تصدرت منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً والشرطة تفتح تحقيقا

تحدث الكثير من الأشياء غير العادية حول العالم، إحداها حصل مؤخرا في باكستان، حيث تصدرت قصة الحمار الذي اعتقلته الشرطة بسبب "القمار" وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بمصادرة الشرطة 120 ألف دولار خلال إحدى عمليات المداهمة لأماكن القمار، في منطقة رحيم يار خان بإقليم البنجاب الباكستاني.

ووفقاً لما نشره اليوم الخميس موقع "روسيا اليوم" تم اعتقال 8 من السكان المحليين وحمار، بعد رفع قضية ضدهم من قبل أحد الأشخاص، تتعلق بالمراهنة (القمار) ومخالفة القانون.

وكان الحمار أيضا في قائمة دائرة أصدقاء المقامر المشتكى عليه، ولم تسمح الشرطة بالإفراج عن الحيوان لحين انتهاء التحقيق!

في وقت سابق من شهر مايو، تم القبض على حمامة تحمل حلقة على قدمها وأرقام مكتوبة عليها، من قبل السكان المحليين في كاتوا، وهي بلدة في جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

وتم تسليم الحمامة إلى الشرطة بتهمة استخدامها للتجسس لصالح باكستان، ولكن جرى الإفراج عنها لاحقا، بعد أن أثبتت التحقيقات أنها بريئة.باكستان قصة الحمار القمار