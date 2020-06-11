مواعيد القبول والتسجيل بالتدريب التقني للفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): كشفت إماراة المدينة المنورة اليوم الخميس مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد التابعة للتدريب التقني للفصل الأول من العام التدريبي 1442هـ . كشفت إماراة المدينة المنورة اليوم الخميس مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد التابعة للتدريب التقني للفصل الأول من العام التدريبي 1442هـ . وتبدأ المواعيد من يوم الأحد 22/ 10 / 1441هـ ، وحتى يوم يوم الثلاثاء الموافق 30 / 11/ 1441 هـ لمختلف برامج التدريب التقني ، وفقاً للجدول المرفق .

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