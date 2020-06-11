شكرا لمتابعة خبر عن ديوان المظالم يبدأ جلساته القضائية الإلكترونية بمحاكم الاستئناف الإدارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عقدت محاكم الاستئناف الإدارية هذا الأسبوع عدة جلسات قضائية " عن بعد "، وفق وحدة تقنية متكاملة ومترابطة بين القضاة وأطراف الدعاوى.

وسارت العملية القضائية بشكل إلكتروني منذ بدء الجلسة مرورًا بتبادل المذكرات بين أطراف الدعوى، وسماع أقوالهم، وحتى الوصول إلى النطق بالحكم، والموافقة على محضر الجلسة المنعقدة من كلا الطرفين.

وعقدت الجلسات القضائية والمرتبطة بمنصة معين الإلكترونية من حيث التوثيق وتوحيد الإجراءات بشكل آمن وبموثوقية عالية؛ حيث تمت هذه الجلسات عبر نظام إلكتروني متطور لضمان خدمة أطراف الدعوى أو ممثليهم بشكلٍ تقني ودون الحاجة لمراجعة المحكمة.

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