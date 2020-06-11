شكرا لمتابعة خبر عن آلية عودة السعوديين للدول المقيمين بها أثناء تعليق الرحلات الجوية الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس آلية عودة السعوديين للدول المقيمين بها بالتزامن مع تعليق الرحلات الجوية الدولية .
وأكدت "الجوازات " أن هذه الحالات تعتبر استثنائية وإنسانية ، وعليه يمكن توجية برقية لوزارة الداخلية أو وزارة الصحة على الرقم (٩٦٩) تتضمن الطلب بشكل واضح مع إرفاق المبررات للحصول على موافقة بالسفر .
جاء ذلك رداً على مواطنة "سعودية" مقيمة بأمريكا وتعيش حالياً بالمملكة ، أكدت أنها حجزت رحلة عودة في 20 يونيو المقبل ، فيما يتطلب سفرها الحصول على موافقة وتتساءل عن الآلية المطلوبة .
وكانت وزارة الداخلية مددت في 29 مارس الماضي العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمملكة للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، وذلك حتى إشعار آخر ، تطبيقاً للإجراءات الوقائية .
الجدير بالذكر أن الخطوط السعودية قامت برحلات مرتبطة بمبادرتَي "إعادة المواطنين من خارج" و "عودة المقيمين الراغبين بالعودة لبلدانهم" ، فيما سيتم الإعلان عن موعد استئناف الرحلات الدولية وفقاً لما تقرره الجهات المختصة .
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