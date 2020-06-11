شكرا لمتابعة خبر عن "حقوق الإنسان" تكشف المدة القانونية اللازمة لتصفية حقوق العامل حال انتهاء خدمته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الخميس على حقوق العامل بمنشآت القطاع الخاص حال انتهاء خدمته . أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الخميس على حقوق العامل بمنشآت القطاع الخاص حال انتهاء خدمته . وأوضحت أنه إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع - على الأكثر - من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية . وكانت "حقوق الإنسان " قد أكدت كذلك على أحقية العامل بالقطاع الخاص في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة . إقرأ أيضاً :

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