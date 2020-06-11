شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ونجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .

وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل الحناكية - العلا - العيص - المهد - خيبر - ينبع ، تستمر حتى الرابعة من مساء اليوم الخميس .

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي يدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جانبها الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.