“سلطان عُمان” يصدر مرسوماً بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني وإصدار نظامه

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أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – اليوم مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (64 / 2020) بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني وإصدار نظامه
نحن هيثم بن طارق – سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96، وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 / 2002، وعلى المرسوم السلطاني رقم 63/ 2003 في شأن مجلس الأمن الوطني، وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69 / 2008، وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 / 2011، وعلى قانون جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4 / 2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: ينشأ مركز يسمى “مركز الدفاع الإلكتروني” يتبع جهاز الأمن الداخلي، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية: يصدر رئيس جهاز الأمن الداخلي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
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