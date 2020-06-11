“شرطة عسير”: القبض على شخص ظهر في فيديو يعتدي على مقيم ويسخر منه بسبب “كمامته”

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تمكنت شرطة منطقة عسير، من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يعتدي على مقيم ويسخر منه، بسبب لبسه كمامة مصنوعة من قماش الأشمغة بحسب زعمه.
وأوضحت الشرطة أن المتابعة الأمنية أسفرت عن إيقافه في مدينة أبها، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمراً بالقبض عليه بعد تداول مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط استنكار من قبل المغردين.
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