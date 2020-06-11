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أوضح تطبيق توكلنا كيف يمكن لشخص كان مصاباً بفيروس كورونا وتعافى منه، إزالة حالة المنع والحصول على تصريح للتجول والخروج من منزله.
وكان أحد المغردين قد أوضح أنه أصيب بكورونا وتعافى منه لكن لا يزال تطبيق توكلنا يعتبره مريضاً ولا يستطيع الحصول على تصريح، وأنه رفع طلباً أكثر من مرة متسائلاً عن الحل.
ورد التطبيق على المغرّد بأن عليه التواصل مع وزارة الصحة عبر الرقم 937 لإزالة المنع، والمساح له بالخروج من المنزل.
كانت هذه تفاصيل خبر متعاف من “كورونا” يشكو من عدم منحه تصريحاً عبر “توكلنا”.. والتطبيق يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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