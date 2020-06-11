جـريمة مروّعة في الخفجي.. عاملة فلبينية تطعن طفلين وتحاول الانتحـار

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أقدمت عاملة فلبينية تعمل في منزل أحد المواطنين في محافظة الخفجي، على توجيه عدة طعنات لطفلين في المنزل، ثم حاولت الانتحـار بطعن نفسها وصعقها كذلك بالكهرباء.
وأوضحت مصادر أن الجهات المختصة تلقت بلاغاً بالواقعة التي حدثت أمس (الأربعاء)، مبينة وفقاً لـ”سبق” أنه تم فتح تحقيق في الحـادثة وجرى نقل الطفلين للمستشفى لتلقي العلاج وأحدهما في حالة حرجة.
وأشارت المصادر إلى أن الخادمة قدمت للعمل لدى العائلة منذ 7 أشهر ولم تكن تعاني أي اعتلالات نفسية، مضيفة أن العائلة كانت تحسن معاملتها ولم يعرف حتى الآن دوافع قيامها بهذا الفعل.
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