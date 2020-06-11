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روت إحدى ضحايا التسويق الهرمي “كيونت” قصة خداعها وإغرائها بالأرباح الطائلة التي سوف تحصل عليها بشكل يومي أو أسبوعي بعد دخولها في مجال التجارة الإلكترونية.
وقالت الضحية إنها في البداية تلقت إعلاناً من فتاة عن طريق “السناب شات”، أوهمتها بأن تعمل في مجال التجارة الإلكترونية بعد أن قامت بتصوير محادثات للأشخاص المشاركين معها وحصولهم على مبالغ مالية بالآلاف كأرباح أسبوعية.
وأوضحت خلال مقطع صوتي نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين عبر حسابه بـ”تويتر”، أنها أوهمتها بامتلاك شركة خاصة بها تقوم بإدارتها من المنزل دون أن تتكلف بأي مصاريف للدولة..، مشيرةً إلى أن منتجات الشركة هي: آلة القهوة، والساعات، والمجوهرات.
وأضافت أنها شاركت وأختها وصديقتها وبنت أختها وحوّلت مبلغ 21 ألف ريال وبعد شهرين أخبروها بأن الشركة اسمها “كيونت”، مبينةً أن الأمر مر عليها كأنه سحر أو تنويم مغناطيسي وقامت بتحويل المبالغ دون أي تفكير.
من جانبها، حذّرت وزارة التجارة من نشاط التسويق الهرمي “كيونت”، مبينةً أنه نشاط وهمي ومحظور في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر أوهموها بأرباح طائلة أسبوعياً.. إحدى ضحايا التسويق الهرمي “كيونت” تروي قصتها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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