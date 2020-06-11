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أفاد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، بأن موعد طرح السيارات الكهربائية للمواطنين والمقيمين داخل المملكة متوقف حالياً على الشركات الصانعة، مبيناً أنه تم التواصل معهم وطرح كل الخيارات أمامهم.
وأوضح القصبي خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن السوق السعودي من أكبر الأسواق العربية والخليجية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة البنية التحتية المطلوبة لتسويق هذه السيارات بشكل تجاري من خلال مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في مجال الطاقة.
وأضاف أن كل المنظومات التشريعية جاهزة والأمر متاح أمام المستثمر للتنفيذ، مبيناً أن هذه المنتجات سوف تحقق تنافساً قوياً بين المستثمرين داخل المملكة.
يُشار إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كانت قد أعلنت في وقت سابق، السماح بالاستيراد التجاري للسيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في السوق السعودي، وفق الإجراءات التي حددتها الجهات المعنية بالمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد السماح باستيرادها.. “المواصفات والمقاييس” تحدد موعد طرح السيارات الكهربائية داخل المملكة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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