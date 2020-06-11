“المطلق”: التهاون من قِبل بعض المُصلين في المساجد بالاحترازات لا يجوز شرعاً (فيديو)

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أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، أنه لا يجوز شرعاً التهاون والتساهل من قبل بعض المُصلين في المساجد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة “كورونا”.

وقال المطلق خلال إحدى حلقات برنامج “سؤال على الهاتف” الذي يبث على إذاعة “القرآن الكريم”، إن عدم التقيد بالتعليمات والاحترازات التي تتبناها الدولة لا يجوز شرعاً.

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وأضاف أن فيروس “كورونا” له وقائع مميتة رغم أن غالب أعراضه خفيفة، مشيراً إلى أن المرض خطير ومن يتهاون مع التعليمات “آثم”.

ولفت إلى أن هناك طائفتين ابتلي بهما المجتمع في تلك الأزمة؛ الأولى منهما هي فئة متساهلة ومتهاونة بالفيروس ومُستهترة ليس لديها مبالاة وليس لديها التزام بالتعليمات والسلوكيات الصحية.

ونوه إلى أن الطائفة الثانية تخاف من المرض خوفاً يقتل أصحابه ويجلب لهم المرض النفسي بحيث يصبح الخوف والقلق لديهم أشد من المرض ذاته، داعياً إلى الاعتدال في التعامل مع هذا الوباء.



