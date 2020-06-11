︎ :
.
روى مواطن يدعى أحمد المالكي ويعمل موظف أشعة بأحد مستشفيات الطائف، رد فعله وهو يطالع كشف الأسماء التي وردت إليه لإجراء أشعة للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا، قبل أن يفاجأ بوجود ابنه ذي الـ 11 شهراً بينهم.
وقال المالكي إنه كان نائماً في أحد المواقع التي خصصتها المديرية العامة للصحة بالطائف للعاملين في مجال مكافحة كورونا لحماية ذويهم من الإصابة، وبعد استيقاظه طالع الأسماء المشتبه في إصابتهم ففوجئ بنجله إياد بينهم.
وأضاف أنه ذهب ليرى الطفل الوارد اسمه في الكشف فتأكد أنه ابنه بالفعل ولم يكن مستوعباً الأمر في البداية، مبيناً وفقاً لـ “عكاظ” أنه وقتها انتابه شعور لا يوصف بالخوف والرهبة.
وأوضح أن الإصابة بدأت بوالدة زوجته (58 عاماً) حينما ذهبت مع زوجته وشقيقة زوجته يوم 28 رمضان لشراء بعض الأغراض لعيد الفطر، وبعد ذلك بـ 3 أيام بدأت تظهر على والدة زوجته أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاسة الشم والتذوق وألم في العظام.
وأشار إلى أن الأعراض بدأت تظهر بعدها على ابنه إياد ثم زوجته (29 عاماً) وشقيقتها (16 عاماً) وأيضاً ابنته (11 عاماً) وبقية أفراد العائلة وعددهم 9 أشخاص من الذكور والإناث، لافتاً إلى أن بعضهم يتلقى الرعاية في المستشفى والآخرين عزلوا في منازلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر موظف أشعة بالطائف بتفاجئ بإسم نجله الرضيع في كشف المصابين بـ”كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.