فيديو مؤثر لمُسن يروي باكياً شعوره بعد شفائه من “كورونا”

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لم يستطع مسن أن يحبس دموعه وهو يروي قصة إصابته بفيروس كورونا المستجد والأعراض التي شعر بها، كاشفاً عن شعوره بعدما تماثل للشفاء واقترب من الخروج من المستشفى.

وقال المسن في مقطع فيديو نشره حساب وزارة الصحة على “تويتر”، إنه شعر بضيق في النفس أول أيام عيد الفطر ولم يقدر على القيام، وذهب للمستشفى لإجراء التحليل فأخبروه بأنه مصاب بكورونا.

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وأضاف أنه شعر بارتفاع في درجة الحرارة واختناق ودخل العناية المركزة لمدة 3 أيام وبعدها تغير الوضع تماماً وبدأ يتماثل للشفاء، مبيناً أنه يشعر كأنه ولد من جديد.

ونصح الجميع بالابتعاد عن الاختلاط والجلوس في المنزل قدر المستطاع وعدم المصافحة واتخاذ الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن الفيروس خطير وقـاتل.

ووجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما فعله لمواجهة هذه الجائحة وعلاج المصابين، مضيفاً أنه ملك الإنسانية ولا يوجد مثله في العالم.